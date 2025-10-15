Гонщик, лишившись кубка, нанёс на него свою фамилию, приложив издевательскую записку

14-летний российский пилот Иван Журавлёв, выступающий в классе «Туринг-лайт», после штрафа на одной из гонок в Грозном нанёс на кубок за третье место свою фамилию и написал оскорбительную записку. Об инциденте рассказал гонщик Станислав Новиков.

«Команда Брагина удивляет опять в Грозном. Пилот команды Журавлёв был оштрафован после второй гонки, знал, что ему надо будет отдать кубок. Умышленно нанёс на кубок свою фамилию и прислал оскорбительную записку. Как вам такое? Я осуждаю такое поведение», — написал Новиков на своей официальной странице в социальных сетях.

