Алексей Титов рассказал, как «Феррари» диппочтой отправляла еду на Гран-при России

Генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов вспомнил, каким образом итальянская команда «Феррари» доставляла еду в Россию во время выступления на этапе в Сочи.

«Всегда было по-разному. «Феррари» отличалась больше всех. Первые года три или четыре они таскали всю продукцию санкционную диппочтой. В Маранелло приезжал грузовик-рефрижератор. Туда они загружали свои кофейные капсулы, салями, мортаделлу и всё, что с этим связано. Фура приезжала в МИД Италии, а дальше на дипломатических номерах приезжала в Сочи», — сказал Титов на странице First&Red во «ВКонтакте».

