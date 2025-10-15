Скидки
«Пример того, как вести собственную жизнь». Ферстаппен высказался о Михаэле Шумахере

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен высказался о семикратном обладателе мировых титулов немце Михаэле Шумахере.

«Мне нравится, что Михаэль был настоящим семьянином. Он был невероятно сосредоточен на трассе, был нацелен на результат, но как только он оказывался дома, то заботился о своей семье и уделял ей внимание. Это было приятно видеть. Пример того, как вы можете вести собственную жизнь», — сказал Ферстаппен в интервью британскому журналу The Road Rat.

Ранее обозреватель Тед Кравиц указал, в чём Ферстаппен похож на Михаэля Шумахера.

Ферстаппен отпраздновал день рождения за рулём «Феррари»:

