«Мерседес» объявил о продлении контракта с Расселлом и Антонелли на 2026 год

Команда Формулы-1 «Мерседес» объявила о продлении контрактов с гонщиками Джорджем Расселлом и Андреа Кими Антонелли на следующий сезон.

Оба гонщика являются воспитанниками молодёжной программы «Мерседеса»: Расселл присоединился к ней в 2017 году, Антонелли — в 2019-м. Джордж ранее выиграл титулы GP3 и Формулы-2, а после трёх сезонов в «Уильямсе» перешёл в основную команду, где одержал пять побед. Антонелли, в свою очередь, стал чемпионом в нескольких сериях, а также добился побед в Формуле-2, прежде чем дебютировать в Формуле-1.

Расселл сейчас занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, а Антонелли — седьмое.

