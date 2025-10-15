«Мерседес» скрыл, что у Расселла многолетний контракт — The Race

Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл подписал с командой многолетнее соглашение, однако гоночный коллектив не стал раскрывать это в официальном объявлении состава на сезон-2026, утверждает The Race. В пресс-релизе «Мерседес» просто сообщил, что Расселл и Андреа Кими Антонелли продолжат выступать за команду в 2026 году, однако, по данным издания, на самом деле соглашение Расселла рассчитано как минимум до конца сезона-2027.

Команда решила скрыть детали контракта, чтобы не провоцировать разнообразные спекуляции о будущем других пилотов. При этом ранее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не отрицал, что команда проявляет интерес к четырёхкратному чемпиону мира Максу Ферстаппену, который теоретически может покинуть «Ред Булл» после следующего сезона.