Тото Вольф прокомментировал продление контрактов с Расселлом и Антонелли

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал новость о продлении контрактов с пилотами команды британцем Джорджем Расселлом и итальянцем Андреа Кими Антонелли на 2026 год.

«Утверждение состава пилотов всегда было вопросом «когда», а не «если». Мы не хотели торопиться, переговоры должны были пройти нужным образом, чтобы все стороны остались довольны. Я рад, что нам это удалось.

Джордж и Кими оказались сильной командой, и мы рады продолжить наше путешествие. Сейчас мы сосредоточены на последних шести гонках этого года, на борьбе за второе место в Кубке конструкторов, а также на 2026 годе и новой эре в Ф-1», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

Официально
«Мерседес» объявил о продлении контракта с Расселлом и Антонелли на 2026 год
