Джордж Расселл высказался о продлении контракта с «Мерседесом»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал продление контракта с командой. Ранее стало известно, что стороны пролонгировали соглашение на следующий сезон.

«Я действительно горжусь тем, что наш совместный путь будет продолжаться. В следующем году исполнится 10 лет с момента, как я подписал контракт с «Мерседесом» в 2017-м. Это было долгим и успешным сотрудничеством, и я с нетерпением предвкушаю, что ждёт нас впереди — особенно с учётом масштабных изменений в регламенте, которые вступят в силу в следующем сезоне. Мы полностью сосредоточены на том, чтобы сделать этот переход успешным. А же постараюсь продолжить в том же духе свой лучший сезон в Формуле-1», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».

