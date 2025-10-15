Экс-промоутер Гран-при России вспомнил, как Берни Экклстоун пошёл на уступки по контракту

Бывший генеральный директор компании-промоутера Гран-при России «Росгонки» Алексей Титов во время беседы с Алексеем Поповым на странице First&Red во «ВКонтакте» вспомнил, как заключался контракт на проведение этапа в Сочи.

Попов. Можешь ли подтвердить, что каждый следующий год платить надо было чуть ли не +10% к предыдущему?

Титов: Нет, смотри. Всё очень просто. Берни [Экклстоун] не просто так стал королём мира автоспорта. Он знает своё дело, знает его очень хорошо. Поэтому, когда я читал первый подписанный договор в 2010 году, то с точки зрения условий у меня вставали…

Попов: То есть он таким и был.

Титов. Плюс-минус.

Попов. На пятый год мы платили в полтора раза больше, чем на первый?

Титов. Нет.

Попов. Ну если +10% каждый год.

Титов. В том-то и дело. Ты первый Гран-при провёл и говоришь: «Берни, ну какие 10%? Давай 1%. У вас какая инфляция – 0,5%? Вот давай 0,55%».

Попов. То есть с Берни можно было разговаривать.

Титов. Конечно, в этом и случилось концептуальное отличие между работой с Берни и работой с Liberty Media [холдинг, владеющей коммерческими правами на Формулу-1 с конца 2016 года]. Берни не был корпорацией. Это его детище, и он с ним поступал так, как хочет.

