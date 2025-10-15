Друга Мика Шумахера обвиняют в изнасиловании медсестры Михаэля — источник

Австралийский гонщик, являющийся другом Мика Шумахера, обвиняется в изнасиловании медсестры семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Об этом информирует издание 24heures.ch.

Как сообщается, инцидент произошёл в 2019 году в доме Шумахеров в Швейцарии. В ноябре того года обвиняемый и жертва играли в бильярд в доме семикратного чемпиона мира, употребляя алкогольные напитки. Девушка, напившись до беспамятства, была доставлена другом Мика и физиотерапевтом на второй этаж в спальню, где вскоре после этого австралиец совершил сексуальное насилие над ней, воспользовавшись её состоянием.

Первое судебное слушание по этому делу должно было пройти 15 октября, однако, судя по информации источника, обвиняемый не выходит на связь.

Имя обвиняемого не раскрывается, но известно, что речь идёт об австралийском гонщике, дисквалифицированном за допинг. Предполагается, что это может быть австралийский гонщик Джоуи Моусон, выступавший вместе с Миком Шумахером в младших «формулах».