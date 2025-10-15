Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Друга Мика Шумахера обвиняют в изнасиловании медсестры Михаэля — источник

Друга Мика Шумахера обвиняют в изнасиловании медсестры Михаэля — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Австралийский гонщик, являющийся другом Мика Шумахера, обвиняется в изнасиловании медсестры семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Об этом информирует издание 24heures.ch.

Как сообщается, инцидент произошёл в 2019 году в доме Шумахеров в Швейцарии. В ноябре того года обвиняемый и жертва играли в бильярд в доме семикратного чемпиона мира, употребляя алкогольные напитки. Девушка, напившись до беспамятства, была доставлена другом Мика и физиотерапевтом на второй этаж в спальню, где вскоре после этого австралиец совершил сексуальное насилие над ней, воспользовавшись её состоянием.

Первое судебное слушание по этому делу должно было пройти 15 октября, однако, судя по информации источника, обвиняемый не выходит на связь.

Имя обвиняемого не раскрывается, но известно, что речь идёт об австралийском гонщике, дисквалифицированном за допинг. Предполагается, что это может быть австралийский гонщик Джоуи Моусон, выступавший вместе с Миком Шумахером в младших «формулах».

Материалы по теме
«Пример того, как вести собственную жизнь». Ферстаппен высказался о Михаэле Шумахере
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android