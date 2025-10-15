Джордж Расселл опубликовал пост после продления контракта с «Мерседесом»

Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл отреагировал на продление контракта с «Мерседесом».

«2026-й, давайте сделаем это. Очень горд, что продолжаю совместное путешествие с «Мерседесом», — написал Джордж Расселл на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ранее команда объявила о продлении контрактов с гонщиками Джорджем Расселлом и Андреа Кими Антонелли на следующий сезон.

Оба гонщика являются воспитанниками молодёжной программы «Мерседеса»: Расселл присоединился к ней в 2017 году, Антонелли — в 2019-м. Джордж ранее выиграл титулы GP3 и Формулы-2, а после трёх сезонов в «Уильямсе» перешёл в основную команду, где одержал пять побед. Антонелли, в свою очередь, стал чемпионом в нескольких сериях, а также добился побед в Формуле-2, прежде чем дебютировать в Формуле-1.