В «Рейсинг Буллз» представили специальную ливрею для Гран-при США

Команда Формулы-1 «Рейсинг Буллз» представила специальную ливрею, которая будет использоваться коллективом на Гран-при США.

Ливрея посвящена особому дизайну карт Visa — титульного спонсора коллектива. Этот дизайн был разработан вместе с известным американским исполнителем Shaboozey.

Кроме того, команда выпустила специальный проморолик, в котором поучаствовали Shaboozey и комик Калеб Пресли.

«Я был рад запустить эту карту в начале этого года, а теперь увидеть её воплощение на болиде Формулы-1 — это просто потрясающе. Cash App всегда выводит сотрудничество на новый уровень», — подчеркнул Shaboozey.

«Мы снова прикоснулись к культуре уникальным для VCARB способом. Эти особые ливреи стали частью нашей идентичности; это моменты, когда автоспорт встречается с музыкой, модой и творчеством. Дизайн, который мы представляем на трассе в эти выходные, — ещё одно смелое выражение этого духа, и Остин — идеальное место для его воплощения», — подчеркнул генеральный директор команды Питер Байер.