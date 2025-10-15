«Феррари» не рассматривает вариант с увольнением Вассёра — Marca

Руководство итальянской команды Формулы-1 «Феррари» не планирует заменять Фредерика Вассёра на посту руководителя коллектива. Об этом рассказал источник испанского издания Marca.

«Эти слухи даже не заслуживают комментариев. Смотрите на факты вместо сплетен. А факты в том, что наше высшее руководство подтвердило своё доверие Фреду два месяца назад», — цитирует неназванный источник Marca.

Напомним, ранее «Феррари» продлила контракт с Вассёром.

После 18 этапов «Феррари» занимает третье место в Кубке конструкторов. Монегаск Шарль Леклер располагается на пятой строчке в личном зачёте пилотов. Его напарник и семикратный чемпион британец Льюис Хэмилтон – седьмой.