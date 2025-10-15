Монтойя предположил, кто мог распространить слухи о возможном переходе Пиастри в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказался о слухах о возможном уходе австралийского гонщика Оскара Пиастри из «Макларена».

«Это большой вопрос, возможно, кто-то просто подливает масла в огонь и выдумывает истории. В конце концов, это отличный способ раздуть скандал и создать проблемы для «Макларена». Немного напоминает разговоры Тото Вольфа о Максе Ферстаппене. Неизвестно, был ли реальный шанс заполучить Макса. Но такие вещи всегда попадают в заголовки.

История про Пиастри и «Феррари» могла, например, идти от «Ред Булл» Кто-то в «Ред Булл» мог подумать: «Это станет отличной утечкой – просто чтобы подлить масла в огонь и дестабилизировать «Макларен».

Кроме того, это отличный способ для самого Оскара сообщить «Макларену»: «Если хотите меня сохранить, нужно уважение». Однако сегодня для «Макларена» команда важнее гонщика», — приводит слова Монтойи PlanetF1.

Слухи о возможном уходе Пиастри появились после Гран-при Сингапура, где Оскар столкнулся на трассе с напарником Ландо Норрисом. Пиастри остался недоволен, заявив, что манёвр Норриса противоречил внутренним правилам команды. Хотя в «Макларене» назвали эпизод честной борьбой, среди болельщиков усилились разговоры о возможном фаворитизме в пользу британца. Дополнительные вопросы вызвали кадры празднования победы в Кубке конструкторов, на которых Пиастри отсутствовал.