Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Астон Мартин» представили ливрею на Гран-при США, на машине появились научные формулы

В «Астон Мартин» представили ливрею на Гран-при США, на машине появились научные формулы
Аудио-версия:
Комментарии

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» представила специальную ливрею, с которой коллектив выступит на Гран-при США.

Помимо изменённых спонсорских цветов, на ливрее представлены научные формулы, связанные с Формулой-1.

«Цель концепции — воплотить в жизнь на трассе инновации, лежащие в основе партнёрства, и пролить свет на талантливых людей, которые работают над тем, чтобы сделать это возможным», — сообщила пресс-служба команды.

Фото: Пресс-служба «Астон Мартин»

Фото: Пресс-служба «Астон Мартин»

В рамках партнёрской программы, направленной на вдохновение следующего поколения лидеров STEM, на прошлой неделе был запущен конкурс Aramco STEM Challenge 2025. Цель конкурса – предоставить следующему поколению профессионалов STEM возможность пройти ряд испытаний и побороться за шанс получить шанс изменить свою жизнь в кампусе AMR Technology Campus в Сильверстоуне. Студенты инженерных вузов со всего мира в возрасте от 18 до 25 лет могут принять участие в конкурсе.

Материалы по теме
Фото
В «Рейсинг Буллз» представили специальную ливрею для Гран-при США
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android