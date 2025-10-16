В «Астон Мартин» представили ливрею на Гран-при США, на машине появились научные формулы

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» представила специальную ливрею, с которой коллектив выступит на Гран-при США.

Помимо изменённых спонсорских цветов, на ливрее представлены научные формулы, связанные с Формулой-1.

«Цель концепции — воплотить в жизнь на трассе инновации, лежащие в основе партнёрства, и пролить свет на талантливых людей, которые работают над тем, чтобы сделать это возможным», — сообщила пресс-служба команды.

Фото: Пресс-служба «Астон Мартин»

В рамках партнёрской программы, направленной на вдохновение следующего поколения лидеров STEM, на прошлой неделе был запущен конкурс Aramco STEM Challenge 2025. Цель конкурса – предоставить следующему поколению профессионалов STEM возможность пройти ряд испытаний и побороться за шанс получить шанс изменить свою жизнь в кампусе AMR Technology Campus в Сильверстоуне. Студенты инженерных вузов со всего мира в возрасте от 18 до 25 лет могут принять участие в конкурсе.