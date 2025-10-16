«Макларен» представил ливрею и комбинезоны в сотрудничестве с Google для Гран-при США

Пресс-служба команды Формулы-1 «Макларен» опубликовала фотографии и видеоролик специальной ливреи и комбинезонов Оскара Пиастри и Ландо Норриса для 20-го этапа сезона-2025 Гран-при США.

Уникальная ливрея вдохновлена Google Gemini. Вместо чёрного цвета, который используется в классической расцветке болида MCL39, был добавлен серебристый оттенок, а спонсорская надпись Chrome (браузер Google) была добавлена Gemini (искусственный интеллект от Google).

Фото: mclaren.com

На предыдущем этапе в Сингапуре британский коллектив стал досрочным обладателем Кубка конструкторов, который для «Макларена» стал вторым подряд. В 2024-м они взяли титул на последнем этапе в Абу-Даби.