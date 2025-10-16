«Уильямс» представил к Гран-при США ливрею с отсылкой к сезону-2002

Команда Формулы-1 «Уильямс» представила специальную ливрею перед Гран-при США, который пройдёт с 17 по 19 октября в Остине.
Расцветка ливреи является отсылкой к ливрее болида FW24 сезона-2002, а также посвящена истории титульного спонсора – австралийской компании Atlassian, занимающейся разработкой программного обеспечения и основанной в 2002 году.
Фото: Williams F1 Team
Фото: Williams F1 Team
«FW47 выглядит невероятно в этой ретроливрее 2002 года, которая, уверен, понравится фанатам. Не могу дождаться выступления в Остине на этих выходных», — приводит слова Карлоса Сайнса пресс-служба «Уильямса».
Напомним, действующим победителем Гран-при США является пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер.