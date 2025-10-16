«Будут в трауре». Попов — о том, как отреагируют Алонсо и Хэмилтон на титул друг друга

Российские комментаторы Алексей Попов и Наталья Фабричнова высказались о семикратном чемпионе Формулы-1 Льюисе Хэмилтоне («Феррари») и двукратном обладателе титула Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

— Хэмилтон и Алонсо смогут за свою карьеру ещё взять титул и будут ли они «радоваться» друг за друга, если одному из них это удастся?

— Во-первых, я не думаю, что ни тот, ни другой смогут взять титул. А, во-вторых, они будут в трауре, если их визави сможет этого достичь. Они объединялись только [один раз] условно против Феттеля — это был очень временный союз. Дальше он распался. В целом они абсолютно друг друга видеть не могут, — сказал Попов на трансляции в своей группе «ВКонтакте».

«В случае с Хэмилтоном в сторону Алонсо [недовольства из-за титула будет] меньше, чем Алонсо в сторону Хэмилтона, потому что у Льюиса большее количество титулов, а Фернандо чувствует, что он много где недобрал. Я думаю, многие видели графику, на которой — могу соврать — пять очков и у Фернандо на три титула больше. Поэтому для Фернандо это принципиальнейший вопрос попробовать ещё раз побороться за титул, а Льюис, если в какой-то момент он поймёт, что «Феррари» не даёт ему машину, способную бороться, то ему будет легче это отпустить, чем Фернандо», — добавила Наталья Фабричнова.