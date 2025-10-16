Джордж Расселл вышел на третье место по зарплате в Ф-1 после продления контракта — Mirror

27-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл стал третьим самым высокооплачиваемым пилотом «Королевских гонок» после продления контракта с «Мерседесом», сообщили в издании Mirror.

«Джордж Расселл по новому соглашению с немецким коллективом будет получать £ 30 млн в год ($ 40,316 млн). По данным Spotrac, Ферстаппен, как полагают, получает около £ 48 млн в год, в то время как Хэмилтон, как сообщается, около £ 45 млн», — говорится в статье.

После 19 этапов в сезоне-2025 Джордж занимает четвёртое место в личном зачёте, имея на своём счету 237 очков. У Макса Ферстаппена («Ред Булл») — третье место и 273 балла.