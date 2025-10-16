Скидки
«Феррари» полностью доверяет Вассёру на фоне слухов про интерес к Хорнеру — CdS

Высшее руководство «Феррари» полностью доверяет боссу коллектива Формулы-1 Фредерику Вассёру на фоне появившихся в СМИ слухов по поводу интереса к бывшему руководителю «Ред Булл» Кристиану Хорнеру, сообщили в издании Corriere della Sera.

В статье говорится, что уверенность «Феррари» в Вассёре была ещё подтверждена недавним продлением контракта, а сам Фредерик получил полную поддержку и помощь высших чинов итальянского коллектива на фоне слабых результатов в сезоне-2025. Сообщается, что ключевой экзамен для Вассёра будет в 2026 году, когда в силу вступит новый технический регламент «Королевских гонок».

