Хиракава заплатил «Макларену» $ 3,5 млн за участие в ГП Абу-Даби в 2024 году — Autosport

Продолжаются судебные разбирательства между «Маклареном» и четырёхкратным чемпионом IndyCar испанцем Алексом Палоу.

Так, издание Autosport со ссылкой на судебные документы сообщает, что японец Рё Хиракава, частично профинансированный «Тойотой», заплатил около $ 3,5 млн за участие в двух частных тестах и свободной практике Гран-при Абу-Даби 2024 года в составе «Макларена». Примечательно, что это сумма превышает годовую зарплату части действующих пилотов Формулы-1.

Ранее глава «Макларена» Зак Браун прокомментировал обвинения Палоу в нежелании подписать его в Формулу-1.

Материалы по теме «Нелепость». Браун отреагировал на обвинения Палоу в адрес «Макларена»

«Макларен» представил ливрею для Гран-при США