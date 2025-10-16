«Альпин» при участии Неймара презентовала специальную ливрею для этапов в Америке

Команда Формулы-1 «Альпин» при участии звёздного футболиста и нападающего клуба «Сантос» Неймара презентовала специальную ливрею для этапов в Америке.

Фото: alpinef1.com

На ливрее изображён культовый жёлтый цвет аргентинской компании Mercado Libre, который будет располагаться на болидах А525 на протяжении трёх предстоящих Гран-при в Остине, Мехико и Сан-Паулу.

Фото: alpinef1.com

Послом бренда Mercado Libre является аргентинский гонщик Франко Колапинто. В пресс-релизе говорится о том, что в рамках специальных мероприятий, запланированных в Мехико, Сан-Паулу и Аргентине, Mercado Libre будет стремиться прославить латиноамериканские таланты и создать впечатления, которые приблизят поклонников Формулы-1 к спорту.

Фото: alpinef1.com

«Гоняться в цветах Mercado Libre — это нечто особенное для меня. Это означает, что на трассу приходит бренд, который родился в моей стране и теперь представляет миллионы латиноамериканцев. Для любого гонщика выступать в Формуле-1 — это мечта. Я добиваюсь своего — прилагая усилия, самоотдачу и пользуясь поддержкой невероятной команды. То, что я делаю это вместе с Mercado Libre, компанией, которая продолжает поддерживать меня и разделяет те же ценности, такие как целеустремлённость и настойчивость, делает это ещё более значимым», — приводит слова Колапинто пресс-служба команды.