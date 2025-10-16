Скидки
Вассёр — о решении возглавить «Феррари»: прекрасно понимал, что меня обольют помоями

Вассёр — о решении возглавить «Феррари»: прекрасно понимал, что меня обольют помоями
Глава «Феррари» француз Фредерик Вассёр признался, что ждал критики в свой адрес после назначения на должность руководителем итальянской команды в 2023 году.

«Я в этом бизнесе 30 лет. И я прекрасно понимал, что меня будут обсуждать и поливать помоями. Когда вы сталкиваетесь с большой проблемой, то сбиваетесь с пути, из-за чего можно лишиться… уверенности в себе. И это в конечном итоге негативно сказывается на нас. Но я понимаю, что мы работаем под давлением, нам приходится справляться с этим. Такова суть нашего спорта», — приводит слова Вассёра издание The Athletic.

