«Просто взял и убрал в шикане». Попов объяснил своё отношение к Феттелю

Популярный российский комментатор Алексей Попов объяснил своё отношение к четырёхкратному чемпиону Формулы-1 Себастьяну Феттелю.

«Теперь, когда карьера Себастьяна Феттеля осталась в прошлом — я не считаю, что я должен объективно по-прежнему освещать его выступления. Да, я считаю, что Себастьян, возможно, был хорошим гонщиком, лучше среднего. Но вписывать его в тот же ряд, что и четырёхкратного чемпиона мира Алена Проста или считать, что он превосходит трёхкратного чемпиона Айртона Сенну, Ники Лауду… Не знаю, для меня это неправильно. Я не считаю его пилотом уровня Алонсо, Хэмилтона и Ферстаппена. Это моё личное мнение, имею на него право.

Он попал в правильный момент в правильную команду в правильное окружение — всё срослось, все на него работали. Скорость у него была, и мы это видели в отдельных гонках в «Феррари» и даже в «Астон Мартин», где он заканчивал. Но между скоростью и постоянством на титул есть большая разница. Никогда не был поклонником его методов внутрикомандного взаимодействия с руководством, с напарниками своими…

Я узнал его очень близко ещё задолго до того, как он поехал в Ф-1. Так вышло, что в какой-то момент очень плотно, когда канал, на котором я работал, не освещал Формулу-1, работал на Мировой серии «Рено» — это был конкурент Формулы-2… Там были наши ребята, боролся за титул и выиграл — не в тот год — Миша Алёшин, его партнёром по команде «Карлин» был Себастьян Феттель. Я узнал этого парня задолго до всего паддока Формулы-1. Фактически знакомство состоялось в момент, когда он этого Мишу Алёшина просто взял и убрал в шикане, потому что первую гонку Миша выиграл.

И дальше если Марк Уэббер там чему-то удивлялся, то я уже не удивлялся. А потом строить из себя хорошего парня, который за пчёл и за всё остальное — это тоже как бы… У нас есть и нынешний пример, его практически друг. Он тоже любит показывать товар лицом. Я был по-другому воспитан, я из другой среды и у меня другие представления обо всём», — сказал Попов во время трансляции в своей группе «ВКонтакте».