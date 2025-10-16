Расселл может уйти из «Мерседеса» после сезона-2026, если болид будет слабым — Motorsport

27-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл может покинуть команду «Мерседес» по окончании сезона-2026 в случае, если болид W17 окажется неконкурентоспособным, сообщили в издании Motorsport Italia.

При продлении нового контракта с немецким коллективом в соглашение была внесена клаузула, согласно которой при неудаче при разработке болида нового регламента британец может расторгнуть договор, чтобы перейти в другую команду, способную завоевать титул.

О составе пилотов на сезон-2026 в «Мерседесе» объявили 15 октября. Дуэтом гонщиков останутся нынешние пилоты команды — Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли. Сроки их новых контрактов сообщены не были.