Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Глава «Астон Мартин»: Алонсо показал, что конкурентоспособен, возраст — его сила

Глава «Астон Мартин»: Алонсо показал, что конкурентоспособен, возраст — его сила
Комментарии

Глава «Астон Мартин» Энди Кауэлл высказался о возможном уходе из команды двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо в следующем сезоне.

«Я не говорил с ним [об уходе]. Все его разговоры со мной были о 2026 годе. То же касается и Лэнса. В 2025 году результаты получились болезненными, но мы отдаём все силы и сосредотачиваемся на 2026 годе.

Полагаю, Фернандо думает о конце 2026 года, но мы прилагаем все усилия, чтобы оказаться в наилучшей форме в следующих двух сезонах. Фернандо показал, что он невероятно конкурентоспособен. Возраст не кажется проблемой для него. Кажется, что это его сила!» — приводит слова Кауэлла издание Autosport.

Материалы по теме
«Мои интересы — на втором месте». Алонсо объяснил слова о завершении карьеры
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android