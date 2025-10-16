Глава «Астон Мартин»: Алонсо показал, что конкурентоспособен, возраст — его сила

Глава «Астон Мартин» Энди Кауэлл высказался о возможном уходе из команды двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо в следующем сезоне.

«Я не говорил с ним [об уходе]. Все его разговоры со мной были о 2026 годе. То же касается и Лэнса. В 2025 году результаты получились болезненными, но мы отдаём все силы и сосредотачиваемся на 2026 годе.

Полагаю, Фернандо думает о конце 2026 года, но мы прилагаем все усилия, чтобы оказаться в наилучшей форме в следующих двух сезонах. Фернандо показал, что он невероятно конкурентоспособен. Возраст не кажется проблемой для него. Кажется, что это его сила!» — приводит слова Кауэлла издание Autosport.