Ральф Шумахер: Мик Шумахер лучше, чем Цунода, Лоусон и Колапинто

Бывший немецкий пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о своём 26-летнем племяннике Мике Шумахере.

«Если вы в какой-то степени понимаете, что я думаю по этому поводу, а также посмотрите на карьеру нынешних пилотов Формулы-1… Придерживаюсь мнения, что Мик, по крайней мере, был бы лучше, чем Юки Цунода. Он также, на мой взгляд, лучше Лиама Лоусона. Франко Колапинто стартовал очень сильно [в 2024-м], но пока что не продемонстрировал должного развития.

Именно поэтому говорю, что все трое, с моей точки зрения, хуже Мика, даже значительно хуже. Поэтому вообще не могу этого понять. Но теперь люди снова скажут: «Конечно, ты же его дядя!»

IndyCar? Не думаю, что Америка — отличный выбор. Но боссы Rahal Letterman Lanigan Racing совершили ошибку, не предложив ему контракт», — приводит слова Ральфа издание Racingnews365.