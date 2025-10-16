Скидки
В ФИА на протяжении второго этапа подряд объявили о жаре

Аудио-версия:
Международная автомобильная федерация (ФИА) предупредила гонщиков и команды об экстремально высоких температурах на Гран-при США Формулы-1, который пройдёт с 17 по 19 октября в Остине.

«В соответствии со статьей 26.19 спортивного регламента после получения прогноза от официальной метеорологической службы, согласно которому индекс температуры в какой-то момент превысит 31° C во время спринта или гонки, на этом соревновании объявляется тепловая опасность», — говорится в заявлении.

Согласно регламенту, после объявления о таком предупреждении перед пилотами и командами встаёт выбор — использование специального охлаждающего жилета на пилоте, идея о котором появилась по итогам гонки в Сингапуре в 2023-м, когда многие пилоты обратились за медицинской помощью, либо установка балласта массой в 0,5 кг.

Новости. Авто
Новости. Авто

