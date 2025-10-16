Фото: на «Авито» выставлен на продажу эксклюзивный лот команды «КАМАЗ-мастер»

На сайте «Авито» в раздела «Спецтехника» в продаже появился уникальный грузовик КАМАЗ-635050, который на протяжении почти 20 лет сопровождал команду «КАМАЗ-мастер» на крупнейших международных ралли-рейдах. Этот автомобиль технической поддержки служил мобильным штабом, транспортной и инженерной базой легендарного коллектива, оставившего заметный след в истории российского и международного автоспорта.

Фото: https://www.avito.ru/

КАМАЗ-635050 участвовал во всех стартах команды с 2007 по 2025 год — в 15 марафонах «Дакар», 13 ралли «Шёлковый путь» и на всех этапах чемпионата России по ралли-рейдам. За годы эксплуатации машина стала неотъемлемым элементом инфраструктуры команды, обеспечивая техническое сопровождение боевых грузовиков на самых сложных трассах — от южноамериканских пустынь до бездорожья Евразии.

Фото: https://www.avito.ru/

С 2012 по 2023 год автомобиль выполнял функции мобильного штаба «КАМАЗ-мастер». Именно здесь принимались стратегические решения и велось оперативное управление гонками, что делает этот экземпляр по-настоящему историческим.

КАМАЗ-635050 оборудован двигателем Cummins QSZ 13 мощностью 635 л. с., обеспечивающим отличные тяговые характеристики и устойчивость к экстремальным нагрузкам, типичным для ралли-марафонов. Конструкция машины включает удлинённую базу, полный привод, усиленную раму и повышенную грузоподъёмность — всё это позволяло перевозить оборудование и запасные части для гоночных экипажей.

