Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Daily Mail раскрыл свою версию условий контракта Расселла с «Мерседесом», указав оклад

Daily Mail раскрыл свою версию условий контракта Расселла с «Мерседесом», указав оклад
Комментарии

Британский гонщик Джордж Расселл заключил двухлетний контракт с «Мерседесом». Об этом информирует издание Daily Mail. Ранее в самой немецкой команде сообщали, что соглашение было пролонгировано на 2026 год. Кроме того, портал указал ежегодный оклад спортсмена. По сведениям источника, речь идёт о £ 30 млн в год ($ 40,316 млн).

Напомним, Расселл является воспитанником молодёжной программы «Мерседеса»: Джордж присоединился к ней в 2017 году. Ранее британец выиграл титулы GP3 и Формулы-2, а после трёх сезонов в «Уильямсе» перешёл в основную команду.

Сейчас Расселл занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов с 237 очками в активе.

Материалы по теме
«Мерседес» скрыл, что у Расселла многолетний контракт — The Race

Ферстаппен пошутил про Джорджа Расселла и пейнтбол:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android