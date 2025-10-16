Daily Mail раскрыл свою версию условий контракта Расселла с «Мерседесом», указав оклад

Британский гонщик Джордж Расселл заключил двухлетний контракт с «Мерседесом». Об этом информирует издание Daily Mail. Ранее в самой немецкой команде сообщали, что соглашение было пролонгировано на 2026 год. Кроме того, портал указал ежегодный оклад спортсмена. По сведениям источника, речь идёт о £ 30 млн в год ($ 40,316 млн).

Напомним, Расселл является воспитанником молодёжной программы «Мерседеса»: Джордж присоединился к ней в 2017 году. Ранее британец выиграл титулы GP3 и Формулы-2, а после трёх сезонов в «Уильямсе» перешёл в основную команду.

Сейчас Расселл занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов с 237 очками в активе.

