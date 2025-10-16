Вольф вспомнил, как Брэд Питт отреагировал на слова Хэмилтона «для пилота Ф-1 ты стар»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф вспомнил забавный эпизод с участием бывшего гонщика команды Льюиса Хэмилтона и голливудского актёра Брэда Питта. По словам Вольфа, Питт остался не в восторге после слов Хэмилтона о возрасте. Слова Хэмилтона прозвучали во время подготовки Питта к съёмкам фильма о Формуле-1, где Брэд сыграл главную роль. Хэмилтон был одним из продюсеров картины.

«Знаете, был один ужин, который мы организовали с Джо (Косински. — Прим. «Чемпионата»), [продюсером] Джерри Брукхаймером, Льюисом, Брэдом Питтом, [женой] Сьюзи и мной. Мы ужинали у нас дома в Оксфорде, и вдруг открывается дверь, а на пороге стоит Брэд Питт и говорит: «Спасибо, что пригласили меня на ужин». Это было немного сюрреалистично», — приводит слова Вольфа Motorsport.

Вольф рассказав, что персонаж Питта изначально был центральным в сюжете — он должен был бороться за чемпионский титул, но в дело вмешался Хэмилтон.

«Первоначально концепция была такой: он гонщик и борется за чемпионство, а потом Льюис сказал: «Так не пойдёт, ты слишком стар для пилота Формулы-1». Брэд остался не в восторге».

