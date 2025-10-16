Видео: Льюис Хэмилтон прокатился на лошади в Техасе

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокатился на лошади. Впечатлениями об этом спортсмен поделился на своей странице в социальных сетях.

«Первый раз на лошади, точно не последний. Аллергия раньше не позволяла мне кататься, поэтому это действительно важный момент для меня. Спасибо Bridges Ranch в Остине, Техас, за отличную атмосферу, потрясающую природу и за Джека – лошадь», — написал Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон прокатился на лошади в Техасе:

В настоящий момент Льюис занимает шестое место в общем зачёте пилотов. В активе британца 127 очков. Лидером является Оскар Пиастри из «Макларена». На счету австралийца 336 очков.