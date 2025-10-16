Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Видео: Льюис Хэмилтон прокатился на лошади в Техасе

Видео: Льюис Хэмилтон прокатился на лошади в Техасе
Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокатился на лошади. Впечатлениями об этом спортсмен поделился на своей странице в социальных сетях.

«Первый раз на лошади, точно не последний. Аллергия раньше не позволяла мне кататься, поэтому это действительно важный момент для меня. Спасибо Bridges Ranch в Остине, Техас, за отличную атмосферу, потрясающую природу и за Джека – лошадь», — написал Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон прокатился на лошади в Техасе:

В настоящий момент Льюис занимает шестое место в общем зачёте пилотов. В активе британца 127 очков. Лидером является Оскар Пиастри из «Макларена». На счету австралийца 336 очков.

Материалы по теме
Вольф вспомнил, как Брэд Питт отреагировал на слова Хэмилтона «для пилота Ф-1 ты стар»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android