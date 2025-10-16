Марко назвал Гран-при, после которого «Ред Булл» выберет состав пилотов на следующий сезон

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко подтвердил, что команда примет окончательное решение о составе пилотов на сезон-2026 после Гран-при Мексики.

«После Мексики мы примем решение», — приводит слова Марко Kleine Zeitung.

В настоящий момент гонщиками «Ред Булл» являются нидерландец Макс Ферстаппен и японец Юки Цунода. Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов с 273 очками в активе. Цунода располагается на 17-й позиции, на его счету 20 баллов. «Ред Булл» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов (290 очков).

Гран-при Мексики состоится с 24 по 26 октября.

