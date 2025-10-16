Скидки
Хельмут Марко назвал пилота, переход которого исключает в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко исключил возможность подписания контракта с ирландским гонщиком Алексом Данном.

«Это не вариант» для «Ред Булл», — приводит слова советника «Ред Булл» издание Kleine Zeitung.

Данн выступает в Формуле-2 и в настоящий момент занимает пятое место в общем зачёте. На счету ирландца 130 очков. Ранее сообщалось, что пилот вёл переговоры с «Альпин», но они завершились безрезультатно.

Марко ранее также говорил, когда австрийская команда примет окончательное решение о составе пилотов на сезон-2026.

