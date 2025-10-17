Скидки
Хэмилтон ответил на вопрос по поводу возможного перехода Хорнера в «Феррари»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон отреагировал на инсайды о возможном переходе бывшего руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера в итальянскую команду. Ранее о потенциальном переходе Хорнера в «Скудерию» информировал ряд изданий.

Хэмилтон, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции перед Гран-при США, отказался обсуждать возможное назначение Хорнера.

«Не собираюсь комментировать слухи», — приводит слова Хэмилтона GPblog.

В настоящий момент «Феррари» занимает третье место в Кубке конструкторов с 300 очками в активе. Обладателем трофея досрочно стал «Макларен».

