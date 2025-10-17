Хэмилтон отреагировал на слухи о возможном увольнении Вассёра из «Феррари»

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о слухах вокруг руководителя команды Фредерика Вассёра. Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что француз может покинуть «Скудерию». Также утверждалось, что заменить Вассёра на посту руководителя «Феррари» может Кристиан Хорнер.

«Не знаю, откуда берутся эти слухи, но это немного отвлекает нас как команду. Руководство ясно дало понять, что рассчитывает на Фреда. Мы вместе работаем над будущим гоночного коллектива, а подобные разговоры не помогают», – приводит слова Хэмилтона издание GPblog.

Ранее Льюис ответил на вопрос по поводу возможного перехода Хорнера в «Феррари».

