Льюис Хэмилтон – о болиде «Феррари»: мы можем добиться большего

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о шансах продолжить улучшать болид SF-25.

«У меня нет никаких ожиданий, кроме того, что мы полностью выложимся и продолжим прогрессировать. На мой взгляд, мы можем извлечь множество позитивных моментов из каждого уикенда, и в то же время есть множество областей, в которых мы можем прибавить. После предыдущей гонки мы провели немало времени в поисках тех областей, в которых мы можем прибавить, и я действительно думаю, что в этот уикенд мы можем сделать шаг вперед и добиться большего от машины, которая у нас есть. В плане темпа мы не прогрессировали, но мы можем добиться большего, если будем лучше проводить уикенды. Уверен, мы можем добиться большего, и это наша цель», — приводит слова Хэмилтона Formula1.

В настоящий момент Льюис занимает шестое место в общем зачёте пилотов. В активе британца 127 очков. Лидером является Оскар Пиастри из «Макларена». На счету австралийца 336 очков.