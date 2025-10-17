Фернандо Алонсо ответил на вопрос о том, что делает Макса Ферстаппена невероятным талантом

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о четырёхкратном и действующем чемпионе мира Максе Ферстаппене из команды «Ред Булл».

«Последние шесть этапов для нас будут также своего рода тестом на 2026 год. Мы будем выкладываться на полную в каждой гонке, но при этом нужно немного отдохнуть, чтобы потом снова стартовать на максимуме.

Что делает Макса таким невероятным талантом? Он четырёхкратный чемпион мира, один из лучших за всю историю, и, думаю, способен выжать максимум из машины даже тогда, когда она не лучшая. В этом году он соперничает с «Макларен», который превосходит его болид, но с ним может случиться всё что угодно», — приводит слова Алонсо Sky Sport Italia.

