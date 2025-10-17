Хэмилтон ответил на вопрос о его подходе к концовке сезона

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос о его подходе к концовке сезона.

«Мой подход к концовке сезона? Я рассматриваю последние шесть уик-эндов как возможность протестировать процедуры, укрепить связи и улучшить коммуникацию. Все на базе хотят достичь хороших результатов, и мы сохраняем максимальную концентрацию ради этого», — приводит слова автогонщика Sky Sports.

В настоящий момент Льюис Хэмилтон расположился на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского пилота 127 очков. Первую строчку занимает австралийский автогонщик Оскар Пиастри из «Макларена». На счету лидера сезона 336 очков.