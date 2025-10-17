Лоусон: я испытываю давление на протяжении всей карьеры

Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон, представляющий команду «Рейсинг Буллз», высказался о своих перспективах сохранить место в Формуле-1.

«Предстоящий уикенд в США важен, как и все остальные. Спорт движется вперёд слишком быстро. Нам нужно проводить хорошие уикенды. Думаю, в Формуле-1 у всех очень короткая память, так что нам важно быть стабильными. Так что каждый уикенд важен одинаково. На мне есть давление на протяжении всей карьеры в Формуле-1. Я не могу сказать, что она длинная, но всё же. Так я оказался здесь в прошлом году. Я всегда был под прессингом. В нашей молодёжной программе мы с самого раннего возраста сталкиваемся с давлением.

Вся программа в «Ред Булл» основана на наших результатах и создана таким образом, чтобы мы постоянно испытывали давление. Так что в этом плане я не чувствую ничего нового», — приводит слова Лиама Лоусона Motorsport.