Колапинто рассказал, что поможет ему сохранить место в «Альпин»

Пилот «Альпин» Франко Колапинто высказался о своих перспективах сохранить место во французской команде.

«Я стал выступать лучше, смог добиться от машины большей стабильности. Я долгое время испытывал трудности с тем, чтобы найти темп на разных трассах. Но сейчас я вхожу в ритм. Я заметил, что после летнего перерыва мой темп стал лучше. Я пока не там, где хотел бы быть, но сейчас мы много работаем, чтобы понять наши проблемы и изучить настройки, чтобы подготовиться к тренировке. Со своей стороны я пытаюсь учиться и лучше понимать машину от сессии к сессии. Но это сложно.

Что нужно сделать, чтобы сохранить место в «Альпин»? Я просто должен продолжать делать то же самое. Я хорошо работаю с командой. В последних квалификациях мы испытывали трудности с темпом, но мы сохраняем мотивацию. Это подготовка к подходящему моменту, надеюсь, следующий год им и станет», — приводит слова Колапинто Motorsport.