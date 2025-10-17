Пиастри: Норрис взял ответственность за инцидент на Гран-при Сингапура

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался об инциденте с напарником Ландо Норрисом на первом круге Гран-при Сингапура.

«Мы многое обсудили внутри команды, и эти обсуждения вышли продуктивными. Мы понимаем, что ведём борьбу как единый коллектив, вместе движемся в будущее, а инцидент, который произошёл в Сингапуре, не соответствует нашему видению. Ландо взял ответственность на себя за эту ситуацию, как и команда. Для нас понятно, что то, что произошло на первом круге — не то, как мы хотим участвовать в гонках.

Я доволен равенством в команде. Мы проанализировали инцидент, вина за него была возложена на Ландо, но я очень рад, что у нас нет никакого фаворитизма или предвзятости. Каждый из нас имеет честный шанс побороться за титул, и я считаю, что для меня это лучший вариант, когда мы оба продолжаем борьбу», — приводит слова Пиастри Motorsport.