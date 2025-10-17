Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В Формуле-1 появится правило, позволяющее отстающим мотористам наверстать упущенное

В Формуле-1 появится правило, позволяющее отстающим мотористам наверстать упущенное
Аудио-версия:
Комментарии

Международная автомобильная федерация (ФИА) скорректировала моторный регламент 2026 года. Об этом сообщает RacingNews365.

В связи с большим количеством новичков, ФИА приняла решение ввести концепцию дополнительных возможностей развития и модернизации ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities). Как сообщается, это обеспечит определённое преимущество отстающим поставщикам двигателей.

Трижды за сезон — после шестого, 12-го и 18-го этапов сезона-2026 — будет применяться эта концепция. Это позволит мотористам с наиболее низкими показателями получить послабления с точки зрения лимита бюджета или дополнительные часы работы на испытательных стендах.

Кроме того, послабления в бюджете получат мотористы, у которых возникнут проблемы с надёжностью, поскольку частые отказы моторов могу повлечь за собой финансовые трудности.

Материалы по теме
Насколько реален переход Шарля Леклера в каждую из команд Формулы-1?
Насколько реален переход Шарля Леклера в каждую из команд Формулы-1?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android