Леклер отреагировал на слухи о возможном уходе из «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер отреагировал на слухи о своём возможном уходе из команды.

«Могу сказать то, что я говорил всегда. Всё более чем очевидно. Я всегда очень любил «Феррари», и моя единственная одержимость сейчас — побеждать в красном, будь то в данный момент или в будущем. Я хотел бы вернуть «Феррари» на вершину. Добавлю, что сейчас ходит много слухов и вокруг меня, и вокруг команды по какой-то причине. У меня ощущение, что многие говорят о вещах, которые не основаны на фактах, и это слегка раздражает.

Но так было всегда. Мне как пилоту и нам как команде стоит просто сосредоточиться на своей работе, что мы и делаем. Но не очень приятно, когда вокруг постоянно ходят такие разговоры. Конечно, мы выступаем хуже, чем мы хотели бы, но, повторюсь, все сосредоточены на том, чтобы перевернуть ситуацию. Всегда, когда нет результата, появляются слухи. Но всё, что я сказал, я говорю последние шесть или семь лет», – приводит слова Леклера Motorsport.