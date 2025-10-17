Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер отреагировал на слухи о возможном уходе из «Феррари»

Леклер отреагировал на слухи о возможном уходе из «Феррари»
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер отреагировал на слухи о своём возможном уходе из команды.

«Могу сказать то, что я говорил всегда. Всё более чем очевидно. Я всегда очень любил «Феррари», и моя единственная одержимость сейчас — побеждать в красном, будь то в данный момент или в будущем. Я хотел бы вернуть «Феррари» на вершину. Добавлю, что сейчас ходит много слухов и вокруг меня, и вокруг команды по какой-то причине. У меня ощущение, что многие говорят о вещах, которые не основаны на фактах, и это слегка раздражает.

Но так было всегда. Мне как пилоту и нам как команде стоит просто сосредоточиться на своей работе, что мы и делаем. Но не очень приятно, когда вокруг постоянно ходят такие разговоры. Конечно, мы выступаем хуже, чем мы хотели бы, но, повторюсь, все сосредоточены на том, чтобы перевернуть ситуацию. Всегда, когда нет результата, появляются слухи. Но всё, что я сказал, я говорю последние шесть или семь лет», – приводит слова Леклера Motorsport.

Материалы по теме
Насколько реален переход Шарля Леклера в каждую из команд Формулы-1?
Насколько реален переход Шарля Леклера в каждую из команд Формулы-1?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android