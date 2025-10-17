«Только через шесть лет я понял». Расселл — об обмане отца, который мотивировал его

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился интересной историей из своего детства.

«Секундомер. Вот, по сути, весь ваш путь в гонках Формулы-1, на одном снимке. Этот чёртов секундомер из 80-х годов. Когда я начинал гоняться в детстве, у нас не было таких навороченных экранов, которые показывали бы время круга, как сейчас. Поэтому у моего отца был секундомер, которым он засекал время моих заездов на картах.

Я гнал так быстро, как только мог. Думаю, меня подгонял страх. Я не боялся ни карта, ни скорости, ни трассы. Нет. Я боялся этого секундомера. Этот секундомер был моим заклятым врагом. Как будто неважно, насколько я контролировал ситуацию. Я смотрел на отца и понимал. Я понимал…

«Как у меня дела?»

«Нет. Неконкурентоспособен. Сделай это ещё раз».

Отец был холоден, как лёд. Поначалу, перед гоночными уикендами я не верил, что смогу победить. Думал: «Ну, я же здесь не самый быстрый». Но потом происходило что-то странное… Я ехал и выигрывал гонки. Я был в полном замешательстве. В четверг, разговаривая с отцом, я считал себя посредственностью. К субботе я уже держал в руках трофей.

Был трёхлетний период, в течение которого я выиграл почти всё, что только можно было выиграть. На следующий день с отцом: щёлк. «Нет. Сделай это ещё раз».

Мне потребовалось, наверное, шесть лет, чтобы осознать, что происходит. И вот наконец я догадался: мой отец намеренно опаздывал с нажатием на секундомер. Он прибавлял секунды к моему времени. Он хотел, чтобы я всегда думал, что я чуть-чуть медленнее, чем был на самом деле. Даже когда я выигрывал всё, я всегда мог заставить себя двигаться дальше. Всегда быть немного быстрее», – написал Расселл в колонке на The Players' Tribune.