«Хорошая идея». Хаджар — о переходе в «Ред Булл» на три последние гонки сезона-2025

Французский пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар высказался о возможности выступить за «Ред Булл» в концовке сезона-2025.

«Готов ли я выступить за «Ред Булл» в трёх последних гонках сезона-2025? Определённо, да. Думаю, это было бы полезно. Не знаю, но если я буду на 100% уверен и у меня появится возможность продвижения вперёд, то да. Но в то же время в следующем году это будет совершенно новая машина, так что в каком-то роде это бессмысленно.

Но возможность познакомиться с инженерами была бы полезной. Да, честно говоря, я об этом не думал. Интересно. Хорошая идея», — приводит слова Хаджара Motorsport.

Экс-пилот Ф-1: у Хаджара есть потенциал для «Ред Булл», надеюсь, ему дадут ещё год
