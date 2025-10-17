Расселл: Вольф был щедр, но цифры в контракте меньше, чем вы думаете

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о своём окладе по новому контракту с немецкой командой.

«Думаю, что цифры в контракте меньше, чем вы думаете. Но в большей степени всё зависит от того, как ты выступаешь и какой даёшь результат. Думаю, каждый считает, что стоит больше, чем есть на самом деле. Но в конечном итоге всё зависит от твоих выступлений на трассе, стабильности, результатов и работы с командой.

Вольф признал это. Учитывая обстоятельства, он мог бы сделать гораздо более скромное предложение контракта, но он был весьма щедр. Это одна из причин, по которой я доволен. Тото признаёт, что для победы тебе нужно, чтобы люди в команде были довольны, чувствовали свою ценность и в результате выкладывались на все 100%. Это он и сделал», – приводит слова Расселла Sky Sports.