Главная Авто Новости

Формула-1, Гран-при США: спринт, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при США: спринт, онлайн-трансляция
Комментарии

Сегодня, 18 октября, состоится спринтерская гонка 19-го этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при США. Начало запланировано на 20:00 мск.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, следить за которой можно по ссылке ниже:

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт
18 октября 2025, суббота. 20:00 МСК
Не началось

Онлайн-трансляция спринта Гран-при США Формулы-1.

На данный момент в чемпионате лидирует гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, набравший 336 очков. На втором месте его товарищ по команде Ландо Норрис с 314 баллами. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 273 очка.

Напомним, всего в сезоне-2025 Формулы-1 запланировано 24 этапа чемпионата мира.

