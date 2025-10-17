Скидки
«Мой напарник не был бы так близко». Ферстаппен — о «правиле папайи»

Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о внутреннем регламенте команды «Макларен», подразумевающем честность в борьбе между двумя пилотами — Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.

«Знаете, чемпионат никогда не бывает на 100% честным, с определёнными шансами. Иногда случается неудачный пит-стоп, иногда ломается двигатель. Думаю, это вряд ли можно как-то уравновесить. У них другое мнение, но у меня есть своё. Это очень сложно, и иногда возникают неприятные ощущения.

Я бы такого не допустил? Это не так, но я не думаю, что я с напарником был бы так близок по очкам. Тогда эта проблема автоматически исчезает. Нужно хотя бы попытаться избежать подобной ситуации», — приводит слова Макса Ферстаппена Motorsport.

