«Меня ждут последствия». Норрис — о контакте с Пиастри в Сингапуре

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о своём столкновении с напарником Оскаром Пиастри на первом круге Гран-при Сингапура.

«Мы всё изучили, и меня ждут последствия до самого конца сезона. Я не хочу делиться деталями, но, пусть инцидент оказался небольшим, был потенциал его избежать. После гонки я сказал, что не могу позволить себе контакты и прочее, потому что это большой риск и для моей борьбы за титул, если что-то пойдёт не по плану, и неважно, с кем будет эта борьба.

Конечно, меня ждут последствия, но в остальном правила сражений и борьбы остаются теми же, которыми были всегда», – приводит слова Норриса Sky Sports.