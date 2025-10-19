Скидки
Формула-1, Гран-при США — 2025: во сколько начало, где смотреть прямой эфир

Комментарии

В воскресенье, 19 октября, состоится гонка 19-го этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при США. Начало запланировано на 22:00 мск.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, следить за которой можно по ссылке ниже:

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Не началось

Онлайн-трансляция гонки Гран-при США Формулы-1.

Гонка будет транслироваться на телеканале Sky Sports. Также эфир можно будет посмотреть на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.

На данный момент в чемпионате лидирует гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, набравший 336 очков. На втором месте его товарищ по команде Ландо Норрис с 314 баллами. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 273 очка.

